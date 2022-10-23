Лжемиллионер из телешоу «Мистер Х» выбрал в финале парикмахершу Тимати из Ульяновска

На канале “Пятница” вышел в эфир финал нового шоу «Мистер Х». По сюжету программы, главный герой, работник клининговой компании, прикидывается миллионером. За внимание Игоря боролись 30 участниц со всей страны. Но до финала дошло три девушки. Вибирал Саванец среди хабаровчанки Екатерины Брусникиной, Софьи Соболевой из Краматорска и парикмахерши Алины Артыковой из Ульяновска. Именно последнюю выбрал герой.

На церемонии лжемиллионер признался Алине, что он обычный парень из Белогорска, бывший военный летчик. Но Артыкову этот факт не смутил, и пара страстно поцеловалась.

Алина Артыкова родом из Ульяновска. Девушке 28 лет. Работает она барбером в Москве. В числе звездных клиентов девушки рэпер Тимати.