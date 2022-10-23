Андрей Малахов появился на фото в новом парике после слухов о тяжелом онкологическом заболевании

О тяжелой болезни знаменитого в России шоумена Андрея Малахова поговаривают давным-давно. Поклонники и журналисты подозревают, что у телеведущего онкология. По некоторым данным, совсем недавно ведущий «Прямого эфира» перенес хирургическое вмешательство.

Сам Андрей никак не комментирует эти слухи. Журналист регулярно публикует фото в Сети, на которых он, кажись, в полном порядке. Только накануне на просторах Интернета появились споры по поводу внешнего вида Малахова. Подписчики ведущего заметили очень уставший вид журналиста, а также и новый, блестящий парик. Судя по всему, артист решил сменить образ. Он отдал предпочтение ухоженным «волосам». Вездесущие фанаты шоумена оставили свои комментарии: