Марина Хлебникова пропала и уже давно не выходит на связь

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Марина Хлебникова пропала и уже давно не выходит на связь
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Фото из открытых источников

Фанаты советской и российской певицы Марины Хлебниковой сильно взволнованы. 56-летняя артистка долгое время не выходит на связь.

Более того, Марина неожиданно отменила гастроли по "личным" причинам.

Встревоженные поклонники не исключают, что у исполнительницы появились серьезные проблемы с состоянием здоровья. В то время, когда в квартире эстрадной певицы случился жуткий пожар, поговаривали, что она злоупотребляла алкогольными напитками. 

Личный помощник Хлебниковой отказался комментировать состояние своей подопечной. В программе "Ты не поверишь!" он сказал:

Мы не даем никаких комментариев по поводу ее здоровья. Концерты у всех сейчас отменяют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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