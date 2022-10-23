Марина Хлебникова пропала и уже давно не выходит на связь

Фанаты советской и российской певицы Марины Хлебниковой сильно взволнованы. 56-летняя артистка долгое время не выходит на связь.

Более того, Марина неожиданно отменила гастроли по "личным" причинам.

Встревоженные поклонники не исключают, что у исполнительницы появились серьезные проблемы с состоянием здоровья. В то время, когда в квартире эстрадной певицы случился жуткий пожар, поговаривали, что она злоупотребляла алкогольными напитками.

Личный помощник Хлебниковой отказался комментировать состояние своей подопечной. В программе "Ты не поверишь!" он сказал:

Мы не даем никаких комментариев по поводу ее здоровья. Концерты у всех сейчас отменяют.