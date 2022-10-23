Михалков облил грязью Милохина: «Мы видели это позорище. Овощ безграмотный»

Никита Михалков пожаловался на низкий уровень культуры в стране. По мнению режиссера, основной проблемой российского общества является поощрение безграмотности. В качестве примера артист привел блогера Даню Милохина, который удивил выступлением на ПМЭФ-2021. Тогда речь парня не обсуждал только ленивый.

«Естественным становится, что на государственном канале овощ безграмотный (Даня Милохин) вызывает умиление. Это тот, который ранее отличился на экономическом форуме. Видели мы это позорище. Теперь в конкурсах судит», — возмутился режиссер.

Михалков привел еще один пример, который его пробил до глубины души. Во время очередного эфира Даня общался с участником шоу и неожиданно выяснил, что Сахалин — российский остров. Никита Сергеевич не выбирал выражений.

«Выясняется, что Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть такой остров Сахалин в пределах границ РФ. Это не вызывает изумления или возмущения. Это скорее как детская улыбка, когда девочка описалась. Человек, у которого миллионы подписчиков, интересен людям тем, что ничего не знает. Он чистый лист бумаги, растение», — не могу успокоится Михалков.

Стоит добавить, что знаменитого режиссера возмущает не сам блогер, а снисходительное отношение россиян к подобным персонажам, пишет «Стархит».