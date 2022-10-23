На шоу «Новые танцы» Ляйсан Утяшева в «голом» платье сверкнула своими прелестями

22 октября 2022 года в эфире канала ТНТ представили последний выпуск телевизионного шоу «Новые танцы». Ведущая проекта Ляйсан Утяшева поразила телезрителей своим весьма откровенным платьем.

Ведущая шоу предстала перед публикой в образе сексапильной Мэрилин Монро. Экс-гимнастка при этом похвасталась перед поклонниками в социальных сетях своим провокационным нарядом.

Утяшева одела так называемое «голое» платье золотистого цвета. Спортсменка прошлась за кулисами и продемонстрировала свою идеальную подтянутую фигуру. Подписчики восхитились стройными бёдрами, тонкой талией и пышной грудью Ляйсан.



