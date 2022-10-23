Была обнародована причина ранней смерти кота Базилио из советского фильма о Буратино

Китайские ученые сообщили, что термоядерный реактор HL-2M Tokamak, запущенный в 2021 году в Сычуани, приблизился к запуску самоподдерживающейся
Запад будет настаивать на том, чтобы Россия отказалась от Крыма и Донбасса. В этом уверен политолог Александр Дугин. Но также он предполагает, что у
Автор популярного Telegram-канала «Рыбарь» предложил представителям петербургского Научно-производственного объединения «Специальные материалы» лично
41-летняя российская актриса театра и кино Елена Лядова рассказала о съемках в новом теелсериале «Неличная жизнь». В многосерийном фильме артистка
Знаменитый советский фильм "Москва слезам не верит" является классикой мирового кинематографа. Мелодраматическая картина режиссёра Владимира Меньшова
Советский актер Савелий Крамаров в 70-е годы был очень популярен. Амплуа весельчака и шутника он приобрел благодаря работе в «Джентльменах удачи»,
В политическом руководстве России не ставился на обсуждение вопрос об увеличении продолжительности службы в армии. Об этом заявил пресс-секретарь
Пьющие алкоголь люди, которые употребляют много белковой пищи, менее склонны к ожирению. Об этом заявили ученые из Сиднейского университета. В
Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью мобилизованным жителям Невского района и передали их в пункт на
Болгарский телевизионный канал BNT выпустил заявление, в котором сообщил об отказе принимать участие в конкурсе Евровидение в 2023 году. Решение было
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