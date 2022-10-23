Была обнародована причина ранней смерти кота Базилио из советского фильма о Буратино

Вдова актера Ролана Быкова, который был любимцем советского зрителя и сыграл роль кота Базилио в фильме "Приключения Буратино", назвала причину раннего ухода из жизни.

В последние годы Быков весьма активно продвигал детское кино, но публике было это не нужно, что стало одной из возможных причин ранней смерти актера. Ролан умер в возрасте 68 лет. Его родители скончались после 90 лет. По словам супруги, ее муж также должен был прожить до преклонного возраста.

В шоу "Мой герой!" Елена Санаева поведала, что Быков попросил устроить "МЧС в детском кино", говорил, что грядет катастрофа, однако никто его не послушал.

"Его мать прожила 91 год, а отец 93 года. Думаю, Ролан мог бы прожить еще дольше, если бы не огорчения. Он всегда говорил: "Катастрофа происходит", ему отвечали: Быков сумасшедший, о каком детском кино речь? Зачем? Советские власти воспитывали личностей, мы же должны воспитать талантливых победителей", - говорила вдова.