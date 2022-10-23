Ольга Бузова заявила об отсутствии интимной жизни: Не знаю, что такое секс

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Ольга Бузова заявила об отсутствии интимной жизни: Не знаю, что такое секс
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Фото из открытых источников

За плечами певицы и телеведущей Ольги Бузовой один брак и несколько неудачных романов. Сейчас звезда телевидения полностью погружена в работу. На ухаживания поклонников светская львица не обращает внимания.

Ольга вовсю наслаждается одиночеством. Как призналась исполнительница, ночи она проводит в холодной постели. При этом девушка надеется встретить своего единственного.

«Не знаю, что такое секс и знать не хочу. Занимаюсь только любовью и у меня все отношения длительные. Именно поэтому нет курортных романов. Хочу выйти замуж, хочу вновь этой глупости. Не знаю, когда это будет и будет ли когда-нибудь. Время покажет»,

—говорит вокалистка.

За Бузовой постоянно пытаются ухаживать. 36-летняя артистка часто хвастается подарками от поклонников в соцсетях.

«Я не девушка-курортный роман. Я с серьезными намерениями. Если меня мужчина зовет куда-то, я спрашиваю: «Куда? Хорошо, схожу с тобой в кино, а что дальше?»

— призналась экс-ведущая шоу «Дом-2».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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