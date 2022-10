Ирина Понаровская заподозрила членов жюри музыкального шоу «Аватар» в подлоге

Вчера на экраны вышел восьмой выпуск «Шоу Аватар». Судьям удалось отгадать Незнайку и Джинна.

Джинн исполнил известную танцевальную пеенсю I’m Sexy And I Know It. Тимур Батрудинов и Ида Галич после его выступления предположили, что аватаром управляет Богдан Титомир. Все согласились, кроме Ирины Понаровской. Певица не услышала в голосе аватара знакомого музыканта.