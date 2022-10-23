Ирина Понаровская заподозрила членов жюри музыкального шоу «Аватар» в подлоге

Вчера на экраны вышел восьмой выпуск «Шоу Аватар». Судьям удалось отгадать Незнайку и Джинна.

Когда пришло время раскрытия, номинантом стал именно Джинн. Все члены жюри повторились, что им управляет Богдан Титомир, но исполнительница снова эту версию не поддержала. Хотя и вправду персонажем управлял российский рэп-исполнитель и композитор. Больше всего удивилась Понаровская, когда увидела коллегу по цеху. Ирина не поверила, что это он. Певица посмотрела на коллег по жюри и заподозрила их в подлоге. А после того, как успокоилась, отметила, что музыкант, который прятался за образом Джинна — это на самом деле музыкантище.