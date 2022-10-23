Победитель конкурса «Евровидение-2009» Рыбак пропал со сцены из-за психических проблем со здоровьем

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Победитель конкурса «Евровидение-2009» Рыбак пропал со сцены из-за психических проблем со здоровьем
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Фото из открытых источников

Норвежский певец белорусского происхождения становился участником конкурса «Евровидение» дважды. В 2009 году с песней Fairytale он стал победителей. Многие пророчили артисту успешную карьеру, но внезапно вокалист сменил род деятельности.

Как оказалось, у Александра возникли серьезные проблемы со здоровьем. В течение многих лет лет он был зависим от психотропных препаратов. Только два года назад Рыбак смог избавится от этого пристрастия. 

«Моий доктор говорит, что не могу длинные сольники делать, ведь сейчас у меня проблемы с концентрацией. Я могу несколько песен спеть, а затем отдохнуть, вспомнить текст и еще спеть пару песен. Когда перестал пить снотворное и принимать другие таблетки,  почувствовал себя вновь Александром Рыбаком. У меня есть мечта — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова и вместе погастролировать», —признался певец.

Александр отметил, что таблетки превратили его в напуганную, слабую и жалкую личность, без воли к жизни.

«Затронут был не только мой мозг, но и мышцы, желудок, общее состояние организма», — добавил 36-летний исполнитель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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