Победившая в «Ледниковом периоде» Ольга Кузьмина объяснила свое отсутствие в новом сезоне

На Первом канале недавно стартовал девятый сезон популярного шоу «Ледниковый период». В ледовом проекте принимают участие финалисты и победители минувших сезонов.

К сожалению, не появилась на экранах победительница седьмого сезона «Ледникового периода» Ольга Кузьмина, завоевавшая первое место вместе с Александром Эмбертом. Как призналась сама актриса, вопросов было настолько много, что она решила объяснить поклонниками причину отсутствия.

«В этот раз у меня не получилось присоединиться к проекту по некоторым причинам. Но я огромным с удовольствием наблюдаю за происходящим со стороны! Смотрю все выпуски, восхищаюсь, болею и переживаю за участников. Знаю, сколько труда и творчества вкладывается в каждый номер!» - написала Кузьмина в соцсети.