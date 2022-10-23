Выяснилось, почему рецидивист Косой из кинофильма «Джентльмены удачи» покинул Россию

Советский актер Савелий Крамаров в 70-е годы был очень популярен. Амплуа весельчака и шутника он приобрел благодаря работе в «Джентльменах удачи», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других фильмах. Но несмотря на бешеную популярность, неожиданно он решил покинуть Россию из-за своих религиозных побуждений.

Актер, оказывается, принял иудаизм, что мешало его актерской карьере. Александр Левенбук рассказывал, что после смены религии Савелий стал жить по своим правилам. Он мог пропустить съемки, поскольку так говорила ему «вера». После череды скандалов Крамаров переехал в Америку.

По традиции, а он был отъявленным иудаистом, нужно есть кошерную еду (разрешенную строгими религиозными законами пищу). С этим возникла проблема. В Москве была лишь одна синагога, где не всегда присутствовала кошерная еда,

- вспоминает режиссер, говоря о том, почему артист решился на переезд.