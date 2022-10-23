Поплавская Макаревичу*: «Всю жизнь ты говорил одну ложь! Это приговор самому себе!»

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Запад будет настаивать на том, чтобы Россия отказалась от Крыма и Донбасса. В этом уверен политолог Александр Дугин. Но также он предполагает, что у
Первые снегопады подбираются к Санкт-Петербургу – в соседнем регионе уже выпали осадки. В ближайшее время петербуржцы смогут лично убедиться, не
Елена Летучая, которая много времени уделяет своей работе, решила взять отпуск. 43-летняя звезда улетела в ОАЭ. Телеведущая отлично отдыхает, но не
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41-летняя российская актриса театра и кино Елена Лядова рассказала о съемках в новом теелсериале «Неличная жизнь». В многосерийном фильме артистка
В ВОЗ ( Всемирная организация здравоохранения ) назвали главную причину, от которой до 2030 года в мире будут массово умирать люди. И COVID-19 тут ни
В политическом руководстве России не ставился на обсуждение вопрос об увеличении продолжительности службы в армии. Об этом заявил пресс-секретарь
Заместитель губернатора Херсонской области заявил, что ВСУ не смогут никак прорвать Каховскую дамбу. Кирилл Стремоусов заявил, что строили ее еще в
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что покидает свою должность, а также роль политического лидера консервативной партии. Она сказала,
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