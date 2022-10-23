Поплавская Макаревичу*: «Всю жизнь ты говорил одну ложь! Это приговор самому себе!»

Андрей Макаревич* после переезда в Израиль в очередной раз раскритиковал россиян с помощью новой песни. Артист посмеялся над умственными способностями соотечественников, не стесняясь в выражениях.

«Так мозги засраты, хоть разгребай лопатой», - написал музыкант о жителях России.

Яна Поплавская не смогла промолчать. Актриса обратилась к артисту, удивившись, что в 68 лет он вдруг «прозрел».

Ведь именно находясь в эмиграции он решил жечь глаголом жителей страны, из которой молча бежал, без любых заявлений и предупреждений. Чего раньше молчал, мог ведь на концертных площадках резать свою правду матку! Очень это жалкое зрелище! Если верить ему, нет ничего ужаснее, чем резкое осознание того, что всю жизнь говорил одну лишь ложь! Это же самому себе приговор!» - отметила Поплавская.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.