Поплавская назвала новую композицию Макаревича о РФ «жалким зрелищем»

Актриса Яна Поплавская нередко высказывается на разные общественные и политические темы. Актриса не скрывает своего положительного отношения к спецоперации на Украине.

В своем Telegram-канале артистка на днях резко высказалась об 68-летнем Андрее Макаревиче*, который сразу же после старта СВО РФ осудил российские власти и уехал в Израиль. По мнению Яны, не может быть в жизни ничего ужаснее осознания того, что ты говорил одну ложь.

Мне очень интересно, неужели он дожив до 68 лет "вдруг прозрел"? Жил себе и не тужил народный артист, а сейчас запел "честные песни" по совести. Почему в иммиграции у него вдруг честность проснулась? Чего раньше молчал, мог бы на концертах свою правду матку резать! Жалкое зрелище! — возмутилась Поплавская.

Подписчики актрисы, которая стала известна благодаря фильму "Красная Шапочка", бурно отреагировали на новый пост звезды.

* Признан в России иноагентом