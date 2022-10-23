Режиссер Леонид Гайдай изменил финал кинокартины «Бриллиантовая рука» из-за критики

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Режиссер Леонид Гайдай изменил финал кинокартины «Бриллиантовая рука» из-за критики
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Фото из открытых источников

Детективно-эксцентричесий фильм «Бриллиантовая рука» вышел на экраны в далеком 1969 году. Он стал настоящим рекордсменом по числу просмотров —более 76 миллионов человек.

Но мало кто знает, то, что увидели зрители, значительно отличается от первоначальной задумки режиссеров. У ленты мог быть другой финал. Леонид Гайдай изначально задумывал в финале развязку, когда к Семену Семеновичу подходит жена и рассказывает  о беременности. Но из-за того, что часто советского режиссера обвиняли в большом количестве бытовых сцен в фильмах, концовку решено было изменить на тот самый подъем героя Никулина на кране.

Во время съемок финальной сцены крюк крана задел самого Никулина, хотя актер продолжил работу на камеру. Удар даже спровоцировал у артиста легкое сотрясение мозга.

Это случилось неожиданно — мы все онемели, но Никулин великий артист! Он стерпел это, хотя крюком рассекло кожу, было небольшое сотрясение мозга. Камера снимала, а Юра играл, как будто трюк был предусмотрен в сценарии!, — говорил сценарист Яков Костюковский.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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