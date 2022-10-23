Шоу «Аватар»: Не разгадали Алису, зато в Джинне скрывался самый сексуальный певец 90-х

Шоу «Аватар» на НТВ подходит к финалу. Вчера вместо Ларисы Долиной членом жюри стала Ирина Понаровская. Певица участвовала в шоу «Маска», теперь она сама попыталась угадать, кто скрывается за сказочными образами.

В новом выпуске программы появился новый персонаж — Алиса из страны чудес. После выступления судьи посчитали, что за хрупким аватаром прячется певица Слава. Но жюри ждало разочарование — это не была исполнительница песни «Одиночество».

Поразил энергетикой и сексуальностью Джинн. Жюри ранее пытались его отгадать, но все их попытки закончились неудачно. Ирина Понаровская, обескураженная артистичностью и вокалом персонажа, подумала, что за ним стоит «музыкантище» Владимир Пресняков.

Но и Ида Галич, и Сергей Лазарев не согласились с коллегой. Еще с минувшего выпуска они увидели в Джинне Богдана Титомира и не ошиблись.