София Ротару почтила память своего мужа на Байковом кладбище в Киеве

В последнее время советская и украинская артистка София Ротару ведет довольно замкнутый образ жизни. Эстрадная певица ничего не публикует в своем блоге, не выступает. Но иногда она прерывает молчание.

75-летняя «хуторянка» поделилась в соцсети новым снимком. Оказывается, София Михайловна пришла в годовщину смерти на могилу к умершему супругу. Исполнительница выглядит постаревшей и уставшей. «20 лет…» — подписала кадр артистка.

Молчание Ротару длится с февраля (практически сразу же после старта спецоперации на ее родине). За все это время певица опубликовала несколько постов в своей социальной сети. Наследник артистки рассказал, как чувствует себя звездная мама.

«Самочувствие более-менее, но настроение плохое, вы же знаете, что у нас сейчас... Больше никаких комментариев», — заявил Руслан Евдокименко.

Анатолий Евдокименко был любимым супругом Ротару и режиссером-постановщиком всех ее концертных программ. Являлся руководителем ансамбля «Червона рута». Скончался 60-летний мужчина 23 октября 2002 года от инсульта. София Михайловна тяжело переживала утрату. Она устраивала концерты памяти в честь скончавшегося мужа. Кажется, исполнительница до сих пор не смогла смириться с потерей. Похоронен Анатолий Кириллович на Байковом кладбище в Киеве.