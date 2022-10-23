Сыгравший роль Макса в сериале «Кухня» актер Марк Богатырев попытался покончить с собой

Съемки знаменитого сериала дались очень тяжело Марку Богатыреву. В то время актер страдал от затяжной депрессии. Большое влияние на его психологическое состояние оказала драма в личной жизни.

Напомним, артист проникся сильными чувствами к своей экранной возлюбленной Елене Подкаминской.

"Была влюбленность, а с моей стороны — огромная влюбленность. Но эта история только нас касается. Скажу лишь одно: мы сейчас находимся в дружеских отношениях", — заявлял Марк.

Фанаты всерьез волновались за артиста. После одного из сезонов появилась информация о том, что Богатырев попытался покончить с собой. К счастью, актеру удалось избежать печального исхода. Психолог помог артисту вновь почувствовать радость жизни.

В 2015 году публика ждала бракосочетания артиста с Надеждой Толубеевой, но, видимо, не судилось. А через некоторое время Марк познакомился с Татьяной Арнтгольц на съемках фильма "Наживки для ангела". Два года назад влюбленные сыграли свадьбу и сейчас счастливы вместе.