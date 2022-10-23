В «Шоу Аватар» показали нового персонажа, который заменит раскрытого Лешего

В субботу, 22 октября, состоялся полуфинал «Шоу Аватар», которое выходит на телеканале НТВ. В минувшем выпуске жюри раскрыло Лешего. Выяснилось, что за аватоаром скрывался исполнитель Алексей Чумаков. Сам певец был уверен, что рано или поздно судьи его отгадают.

Чумаков поделился, что ему очень понравилось участвовать в музыкальной программе и даже извинился перед Идой Галич за шутки, которые ей частенько адресовал, чтобы поддерживать образ Лешего.

Вчера также на проект пришел новый персонаж. Алиса в стране чудес, которая заменила Лешего, поразила прекрасными вокальными данными. Она исполнила знаменитую песню Пугачевой «Мадам Брошкина».