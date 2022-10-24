Актриса Анна Большова впервые после смертельного ДТП выйдет на сцену «Ленкома»

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Актриса Анна Большова впервые после смертельного ДТП выйдет на сцену «Ленкома»
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Фото из открытых источников

Анна Большова впервые после смертельного ДТП, в котором погибла молодая женщина, выйдет на сцену. Об этом рассказал источник в московском театре «Ленком».

По словам работника культурного учреждения, актриса сильно пала духом, хотя старается этого не показывать. Анна до сих пор очень переживает, практически не спит. При этом дирекция театра сообщила, что отменять спектакли с участием Большовой не планирует. Так, 22 октября 2022 года артистка появится перед зрителями в роли Голды в «Поминальной молитве». К тому же, в репертуаре театра есть шесть спектаклей с участием Большовой.

Ранее стало известно, что 14 октября 2022 года Анна Леонидовна попала в аварию в деревне Грачевка (Калужская область). По предварительным данным, актриса сбила 31-летнюю женщину, она скончалась до приезда скорой. Не исключено, что погибшая дама находилась в алкогольном опьянении. Сестра жертвы планирует подать в суд. Актриса же говорила директору «Ленкома» Марку Варшаверу, что девушка по имени Олеся сама инициировала ДТП, в сплошной темноте бросившись под ее машину.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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