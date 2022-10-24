Андрей Малахов расскажет малоизвестные факты о певце SHAMAN в своем шоу

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил о скором выходе программы Андрея Малахова. 25 октября будут раскрыты малоизвестные факты об молодом артисте.

Сам Малахов в рекламном ролике внезапное появление исполнителя на сцене связал с предсказанием ясновидящей Ванги.

«Поговаривают, сама Ванга предсказывала РФ появление белого шамана, который сумеет поднять патриотический дух страны», – заявил телеведущий.

Добавим, Ярослав Дронов родился в Новомосковске. Сперва окончил музыкальную школу, а после получил диплом в местном музыкальном колледже. Артист, который отправился в столицу, поступил на факультет эстрадно-джазового пения в Академию музыки имени Гнесиных. Музыкальную карьеру SHAMAN начал в 2013 году с участия в вокальных шоу "Фактор А" и "Голос". Под псевдонимом артист выступает с 2020 года. Небывалую популярность получил после выхода в свет патриотических песен "Я русский" и "Встанем".