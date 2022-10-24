Что ударило по психике Марианны Кушнеровой: измена Соловьева и смерть единственного сына

Марианна Кушнерова помогла Сергею Соловьеву залечить раны после неудачного брака. Студентка киноведческого факультета сперва не верила собственному счастью. Ведь талантливый режиссер, который старше на 10 лет, женился на ней и снял в прекрасном фильме.

Пока уже замужняя Марианна хлопотала по хозяйству, Сергей Александрович работал над картиной «Сто дней после детства». Он искал похожую на Ирину Купченко актрису, но на главную роль утвердил 14-летнюю Таню Друбич. На площадке все были в курсе о романе между женатым режиссером и юной артисткой. Впоследствии Соловьев развелся с Марианной и в 80-х женился на Друбич.

Услышав о намерении мужа разойтись, жена надолго угодила в Психиатрическую больницу им. Кащенко. Доктора уговорили режиссера посетить экс-супругу, которая утратила желание жить. Выйдя из палаты, постановщик сказал главврачу: «Готовьте ее к разводу».

Прошли годы. Единственный сын Марианны Митя пошел по стопам родителей и окончил ВГИК. Но, к сожалению, 12 февраля 2018 года 43-летний Дмитрий Соловьев умер. Для Кушнеровой наследник был единственным лучиком света. поэтому она крайне тяжело переживала потерю, которая также ударила по психике популярной актрисы.