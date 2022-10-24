Дмитрий Певцов заявил, что ему неинтересно обсуждать новую композицию Андрея Макаревича

Рок-певец Андрей Макаревич* представил на усмотрение публики новую песню, которая вызвала недовольство у россиян. Музыкант не прямо не назвал страну, однако многие подумали, что композиция была о России.

Депутат и актер Дмитрий Певцов, известный патриотической позицией и поддержкой спецоперации, нелестно прокомментировал лидера группы «Машина времени».

«Насчет песни Макаревича* могу сказать, что, во-первых, а ней нет никакой художественной ценности. На мой взгляд, хотя я не специалист. Сам Андрей Вадимович в последние годы не имеет влияния на общественную мысль, на идейное наполнение российского общества, поэтому обсуждать то, что побудило его написать такую композицию, мне не интересно», - сказал артист.