Хорька из Серпухова заподозрили в смертельной опасности

Ветеринары Серпухова бьют тревогу. Они заподозрили хорька из Серпухова в смертельной опасности.

Местных жителей предупредил о возможном случае бешенства. Бешенство - это неизлечимое заболевание с летальным исходом.

Очень похожий случай был зафиксирован в СНТ «Русская сказка», возле поворота на Большую Городню. Носителем опасного вируса предположительно стал хорек.

Теперь владельцам животных, которые проживают и бывающим в окрестностях Большой Городни, нужно быть начеку. Особенно это касается охотников с собаками, поскольку их звери контактируют с дикими животными. Единственным работающим методом борьбы с болезнью является превентивная вакцинация у домашних животных.

Человек бешенство может подхватить от зараженного животного с укусом или попаданием слюны на поврежденную кожу и слизистые. Если был контакт с неизвестным животным, следует немедленно обратиться в травмпункт, сделать прививку от бешенства.