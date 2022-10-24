Идентификация Веры: сбежавшая из РФ Брежнева окончательно запуталась в своем происхождении

Вера Брежнева подверглась хейту не только со стороны россиян, но и со стороны украинцев. Пытаясь усидеть на двух стульях, белокурая звезда запуталась окончательно.

Разрыв со своим прошлым певица обозначила отказом от псевдонима Вера Брежнева. Теперь артистка выступает под сценическим именем VERA. А чтобы приблизиться к украинским корням, певица записала композицию на родном языке. Но позже Вера вдруг заявила, что она не является украинской певицей. Хотя позже выяснилось, что об этом она сказала в одном из интервью еще несколько лет назад.

«А какая ты певица? Монгольская?» - не выдержал журналист Отар Кушанашвили.

Он недоумевает, как можно отречься от корней. Вишенкой на торте стал бизнес исполнительницы, который до сих пор находится в РФ.

Похоже, что украинская певица Брежнева, которая себя таковой не считает, зарабатывает деньги в России, проживает в Испании, совершенно запуталась в идентификации.