Юлия Ковальчук не подтвердила слухи о возможном разводе с Чумаковым

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Влюбленные вместе 15 лет. Но несмотря на это, в сети регулярно появляются слухи о том, что в семье не все гладко.

Во время программы "Звезды сошлись" знаменитости решились на откровенное признание. Юлия и Алексей рассказали, что их совместная жизнь не всегда была безоблачной. Несколько раз супруги, которые воспитывают 5-летнюю дочь, оказывались на грани развода. После такого откровения поклонники переживают, что пара и вправду может расстаться. К тому же, накануне Ковальчук опубликовала домашний видеоролик, на котором исполняет новую композицию.

"Решила не дожидаться релиза и показать кусочек новой песни. Прости...", - написала звезда.

Поклонники по достоинству оценили композицию в исполнении артистки, но задались вопросом, что заставило певицу выбрать такую грустную песню, если в семье все хорошо? А еще не так давно артистка побывала в Петербурге, причем одна.

Но певица заверила, что все разногласия давно остались в прошлом.

