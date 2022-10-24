Врач Сонгуров посоветовал россиянам похудеть и бросить курить, чтобы избежать скачков давления

Существуют вредные привычки, которые способствуют повышению артериального давления и дальнейшему развитию гипертонии. Об основных факторах, провоцирующих скачки давления, рассказал Рашид Сонгуров.

По словам кардиолога Европейского медицинского центра, гипертония развивается из-за ряда причин. Для начала доктор рекомендует похудеть, бросить курить, не злоупотреблять алкогольными напитками.

Важную роль в профилактике играют привычки питания, продолжил доктор. Как говорит врач, злоупотребление калорийной и жирной пищей вызывает ожирение, которое сперва приводит к скачкам давления, а затем к хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Также нужно отказаться от соленой пищи, ограничить кофе, увеличить физическую активность, нормализовать режим отдыха.