Дочь любимицы советских зрителей Любови Полищук также стала актрисой

Дочь известной советской и российской актрисы театра и кино Любови Полищук в свое время пошла по стопам матери. Мариэтта Цигаль-Полищук родилась в 1984 году от художника Сергея Цигаля.

Наследница любимицы советских телезрителей взяла себе двойную фамилию как дань об умершей матери, которая скончалась в 2006 году от тяжелого онкологического заболевания (саркоми позвоночника). Девушка выбрала для себя актерскую профессию. При этом дочь Полищук не смогла поступить с первого раза в ГИТИС.

После получения желанного диплома дочь артистки была задействована в основном в театральных постановках Театра на Малой Бронной. Также Мариэтта снималась в кино. В настоящее время она берет участие в съёмках кинофильма о жизни знаменитой актрисы России Фаины Раневской. Картина носит лаконичное название «Фаина».

