Киноляп в советском фильме «Ирония судьбы» обнаружили российские зрители спустя 46 лет

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Киноляп в советском фильме «Ирония судьбы» обнаружили российские зрители спустя 46 лет
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Фото из открытых источников

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» является культовой. Фильм полюбился десяткам миллионов зрителей. Пересмотр ленты под Новый год стал традицией для многих семей. Как ни странно, ляпы, которые допустил режиссер, никто не заметил.

По сюжету фильма, Женя Лукашин выкидывает фотографию Ипполита в окно. Телезрители понимают, что на этом снимке Юрий Яковлев, сыгравший жениха Надежды. Но присмотревшись поближе, можно отчетливо на фото увидеть Олега Басилашвили. У ошибки есть свое объяснение.

Дело в том, что именно Басилашвили сперва должен был сыграть Ипполита. Съемки стартовали, но у актера внезапно умер отец. В конечном итоге Эльдар Рязанов на место актера взял Юрия Яковлева. Сцену-киноляп переснять не удалось, поскольку зима уже закончилась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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