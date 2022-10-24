Киноляп в советском фильме «Ирония судьбы» обнаружили российские зрители спустя 46 лет

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Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»
Китайские ученые сообщили, что термоядерный реактор HL-2M Tokamak, запущенный в 2021 году в Сычуани, приблизился к запуску самоподдерживающейся
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Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью мобилизованным жителям Невского района и передали их в пункт на
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