Клип Муцениеце и Селиванова набрал более 1 миллиона просмотров на YouTube

Владимир Селиванов (он же певец VAVAN) похвастался результатами успешной работой с знаменитой актрисой Агатой Муцениеце. Совместный клип артистов, который был опубликован на YouTube-канале "VAVAN" еще 15 октября, преодолел планку в миллион просмотров на YouTube.

Ролик до сих пор продолжает оставаться в трендах. Селиванов признался, что песня попала в ТОП чартов Яндекс Музыки и VK. Владимир поблагодарил всех почитателей его творчества за активную поддержку. Также исполнитель пообещал поделиться видео о том, как проходили съемки с Муцениеце. Они провели два дня в горах Кабардино-Балкарии.

"Ребят, нам есть что отметить! Трек залетел в ТОП чарты Яндекс Музыки и VK. Конечно же, это произошло не без вашей поддержки, за что огромное спасибо!", - написал певец в своем Telegram.

На волне успеха VAVAN открыл секрет, что работает над новым подарком фанатам. Звезда "Реальных пацанов" анонсировал клип, который выйдет в декабре.

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