Ксения Собчак подвергла критике извинения журналиста RT Красовского и обвинила его во вседозволенности

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак жестко раскритиковала извинения коллеги по цеху Антона Красовского за его призывы «топить и сжигать» украинских детей. В своем Телеграме возмущенная теледива заявила, что Красовский «сошел с ума от вседозволенности», поэтому его словам доверять не стоит. Светская львица уверена, что в них нет раскаяния.

Ему «по-настоящему неловко», что он призвал сжигать детей из Украины. Он сейчас просит прощения у всех, кому это «показалось» диким, непреодолимым, немыслимым. Насколько человек должен сойти с ума от вседозволенности, что ему теперь «неловко» что кому-то там что-то «показалось», — пишет Собчак.

Напомним, Красовский озвучил призывы топить украинских детей в реках, а также сжигать в «смерековых хатах» в эфире канал RT во время интервью с Сергеем Лукьяненко. Писатель вспомнил, что в детстве он был в Ужгородской области (запад Украины), где местные дети обвинили россиян в оккупации их территорий. Услышав это, Антон предложил самым жестоким расправляться с украинскими несовершеннолетними.

Лукьяненко мысли гостя не поддержал, он назвал счел их экстремистскими. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян тоже отреагировала на безумные слова подчиненного. Она заявила, что сотрудничество с Красовским приостановлено. Медиаменеджер считает «диким, омерзительным» высказывание журналиста.

Позже Красовский все же принес извинения. Такие жуткие слова в адрес детей он объяснил тем, что его попросту «понесло». В эфире шоу «Антонимы» он попросил прощения у всех, кто «от этого обалдел», отдельно принес извинения Маргарите Симоньян. Но общественный деятель оказался недостаточно убедительным для коллег.



