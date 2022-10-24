Ксения Собчак подвергла критике извинения журналиста RT Красовского и обвинила его во вседозволенности

Запад будет настаивать на том, чтобы Россия отказалась от Крыма и Донбасса. В этом уверен политолог Александр Дугин. Но также он предполагает, что у
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»
Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
41-летняя российская актриса театра и кино Елена Лядова рассказала о съемках в новом теелсериале «Неличная жизнь». В многосерийном фильме артистка
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Советский актер Савелий Крамаров в 70-е годы был очень популярен. Амплуа весельчака и шутника он приобрел благодаря работе в «Джентльменах удачи»,
Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью мобилизованным жителям Невского района и передали их в пункт на
С ноября пенсионный фонд проведет дополнительные начисления к пенсиям для некоторых категорий граждан, которые определяются либо родом их занятий во
Болгарский телевизионный канал BNT выпустил заявление, в котором сообщил об отказе принимать участие в конкурсе Евровидение в 2023 году. Решение было
Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов, касающиеся создания оборонительных сооружений на Луганском направлении и продвижения
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