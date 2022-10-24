Лариса Долина поругалась с молодой певицей Mia Boyka в телешоу «Битва поколений»

В шестом выпуске телешоу «Битва поколений» жюри чуть не поругалось. 67-летняя певица Лариса Долина вступила в дискуссию в начинающей исполнительницей Mia Boyka, посмеявшись над молодым поколением.

Странный диалог возник прямо во время проекта. Судьи оценивали пение коллектива GAYAZOV$ BROTHER$. Молодая звезда захотела похвалить исполнителей.

«Сейчас ценится, не просто среди артистов, но и среди людей, тембр голоса. Если цепляет этот тембр» — начала говорить Mia Boyka, но Долина ее мгновенно перебила.

«Это всегда ценилось, не только сейчас», — сказала Лариса Александровна.

Мика не стала пасовать перед Долиной:

«Знаю на счет сейчас, ведь живу в этом времени. Тимур, тембр затащил песню и я думаю, что если вы ее выпустите, это будет хит».

«Затащил или все-таки вытащил? Хочу понять, что имеется в виду под словом «затащил». Может вытащил? Русский очень богат, у каждого слова есть свое значение», — Долина вновь прервала девушку.