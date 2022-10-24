Любовь Успенская призналась, что хотела выдать свою дочь замуж за Алексея Чумакова

На днях певица Любовь Успенская появилась на людях. Она приехала на день рождения Людмилы Соколовой. 68-летняя артистка вышла в свет впервые за долгое время. При этом королева шансона пришла вместе с дочерью.

Журналисты сразу же забросали Татьяну Плаксину вопросами касательно личной жизни. Но 32-летняя дочь исполнительницы предпочитает не рассказывать подробности.

Любовь Залмановна, напротив, не скрывает, что хочет выдать замуж Татьяну.

«Много кого у меня на примете. Мы пока не знаем, кто именно. Я вообще-то Алексея Чумакова хотела для Танечки. Мы в один клуб с ним ходили. Я подхожу и говорю ему: “Леша, ты такой красивый”. Затем я как-то встретила Юлию Ковальчук, когда они поженились. Я сказала: “Ты у меня забрала зятя!”», — вспоминает Успенская.

Напомним, долгое время певица была в ссоре с дочерью. Летом она поделилась с общественностью подробностями конфликта. Сейчас у звездной матери и ее наследницы близкие отношения. Весной Татьяна решила попробовать себя в новой области и стала дизайнером.