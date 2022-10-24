Не стала молчать: Роза Сябитова раскрыла истинное отношение к Ларисе Гузеевой

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариза Гузеева остра на язык и за словом в карман не лезет. Коллеги 63-летней актрисы весьма противоречиво отзываются о ней.

О съемках с артисткой откровенно рассказала Роза Сябитова. Долгие годы они работают бок о бок.

«Съемочный процесс — не тайна, хотя мало кто знает, чем занимаются телеведущие и герои за кадром. В кадре, после съемок. Расскажу весьма интересные факты со съемочной площадки. Все годы я делю гримерку с различными соведущими передачи: Василисой Володиной, Тамарой Глоба, Лидией Арефьевой. А у Ларисы всегда индивидуальная гримерка», — написала Сябитова в микроблоге.

При этом главная телесваха страны дала понять, что она никогда не обижалась на именитую коллегу. Даже напротив, Роза считает, что Лариса — заводила, душа компании.

Сябитова также не смогла припомнить случаев, когда они с Гузеевой повздорили или поспорили. Общие съемки приносят им сплошное удовольствие.