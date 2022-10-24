Певица Клава Кока поделилась горячим видеороликом из ванны

Звезда российской эстрады Клава Кока опубликовала в своих социальных сетях новый провокационный видеоролик. В горячем видео она исполнила композицию «Не со мной».

При этом молодежная певица позирует в ванной, и все время поглаживает себя по плечам. Как выяснилось, эти кадры являются премьерой новой песни и анонсом видеоклипа.

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