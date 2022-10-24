Певица Мадонна решила найти тренера, развинув ноги на камеру

Американская исполнительница Мадонна показала очередное видео с откровенным танцем. 64-летняя поп-звезда подверглась критике со стороны своих многомиллионных поклонников. Соответствующий ролик был опубликован на ее странице в Тикток.

Знаменитость разместила видео, на котором откровенно танцует и выполняет разные физические упражнения в кроп-топе. Из-под него виднеется кружевной бюстгальтер. Дополнили образ широкие спортивные брюки и серебристые сапоги на шпильке.

На одном кадре певица и вовсе раздвинула ноги прямо на камеру. Таким образом Мадонна решила найти себе тренера, о чем сообщила в описании к новому посту.

Подписчики всемирно известной артистки не оценили способ певицы, при помощи которого Мадонна попыталась привлечь внимание инструктора.



