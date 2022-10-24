Почему именно Акопов заменил Гуревича в шоу «Сто к одному»

Уход легендарного ведущего популярного шоу «Сто к одному» Александра Гуревича поверг в шок многих поклонников. Таким образом телеведущий выразил свой протест против проведения специальной военной операции на Украине.

Уже к осени Гуревича заменили на Александра Акопова. Пока он не вызывает симпатии у зрителей. Но эта замена пошла на пользу передачи, рейтинги у которой существенно выросли.

Многих интересует, почему именно Акопов заменил Гуревича. Оказывается, кандидатуру 64-летнего Александра Завеновича одобрили, так как он славится в кругах шоу-бизнеса образованностью и юмором.

Также Акопов легко может вытащить любую беседу. Но в настоящее время ему не хватает опыта ведущего именно на этом шоу.