Раскрыто точное местонахождение бежавшего от частичной мобилизации в ВС РФ Никиты Преснякова

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Раскрыто точное местонахождение бежавшего от частичной мобилизации в ВС РФ Никиты Преснякова
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Фото из открытых источников

Певца и музыканта Никиту Преснякова разоблачили. Выяснилось настоящее местонахождение внука Аллы Борисовной Бугачевой. В СМИ целый месяц муссировались слухи о том, что молодой рок-певец тайно покинул страну.

Сообщалось, что сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова пешком пересек российско-эстонскую границу. Парень сбежал из РФ сразу же после объявленной частичной мобилизации. А сегодня выяснилось, что Никита, как предполагали многие, находится в Америке. 31-летний артиста заметили в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. При этом Пресняков-младший был один, без своей жены Алены Красновой.

Сам музыканта на связь не выходит. По всей видимости, он берет пример от соей знаменитой бабушки. Примадонна, напомним, покинула Россию в конце сентября, а вслед за ней уехать за рубеж поспешил старший внук.

Стоит отметить, Никита не раз говорил, что ему по душе именно США, американцев он называл гораздо более приветливыми и доброжелательными, чем россиян. С 2004 по 2009 год он учился в Нью-Йоркской киноакадемии, а паспорт гражданина РФ получил в 2010 году в российском консульстве в Нью-Йорке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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