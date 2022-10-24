Раскрыто точное местонахождение бежавшего от частичной мобилизации в ВС РФ Никиты Преснякова

Сам музыканта на связь не выходит. По всей видимости, он берет пример от соей знаменитой бабушки. Примадонна, напомним, покинула Россию в конце сентября, а вслед за ней уехать за рубеж поспешил старший внук.

Стоит отметить, Никита не раз говорил, что ему по душе именно США, американцев он называл гораздо более приветливыми и доброжелательными, чем россиян. С 2004 по 2009 год он учился в Нью-Йоркской киноакадемии, а паспорт гражданина РФ получил в 2010 году в российском консульстве в Нью-Йорке.