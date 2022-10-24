Режиссёр Павел Лунгин анонсировал новогодний фильм-сказку «Василиса и королева лайков»

Режиссёр многих фильмов Павел Лунгин работает над фильмом-сказкой «Василиса и королева лайков». Выйдет на экраны новое творение лауреата Каннского фестиваля к следующему Новому году. Предварительно, премьера запланирована на январь 2024.

Это большая сказка с волшебными превращениями, виртуальной, реальной жизнью. Это миф, в котором говорится об отношениях детей и родителей, обидах, ненависти, прощение. Реальность, которая становится волшебной.

Стоит сказать, что этот жанр - новый для режиссёра. Но Лунин не ограничивается жесткими рамками, он любит осваивать новые области.

У меня был политический «Олигарх», музыкальная «Дама Пик», философский «Остров». Все это совершенно разные истории, хотя мне все очень интересно.

В главных ролях снимаются Юрий Кузнецов, Маша Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Агриппина Стеклова. Натурные съёмки «Василисы и королевы лайков» завершены. Проходили они в Карелии, а также на берегу р. Истры. Но основная работа велась на Мосфильме. Теперь специалистов ждет «виртуальная» часть фильма - это анимация и компьютерная графика.