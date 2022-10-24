Российский певец Сергей Лазарев продемонстрировал фанатам своих подросших детей Анну и Никиту

Сергей Лазарев поделился в микроблоге новыми фото из личного альбома. Популярный российский певец показал, как сейчас выглядят его дети от суррогатной мамы Анна и Никита.

Некоторыми подробностями о наследниках исполнитель поделился в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с ведущей артист ранее дал понять, что у его отпрысков одна биологическая мама, но выносили детей разные суррогатные матери.

Поклонники отметили внешнее сходство между сестрой и братом. Они оставили много приятных комментариев под милыми снимками.

«Так похожи! Просто две капли воды»,

«Классные, какие детки!»,

«Никитос совсем уж взрослый стал»,

«Видно, что дочурка та еще озорница»,

«Лапульки, носы не замерзли? А то красные»,

«Дочка братишке не уступает, небось, шалят вместе», - написали фолловеры.

Напомним, что в 2014 году году Сергей впервые стал папой мальчика Никиты. А в 2018 году на свет появилась дочь Анна.

Предполагаемая мать детей Сергея Лазарева Анна Белодедова