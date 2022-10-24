Сябитова объяснила зятьям, что им следует делать с тещами

В семейных отношениях больше ответственности должны брать родители. Зять для тещи – «новый ребенок», поэтому она должна быть умной, мудрой и принять выбор дочери. Даже если он ей не нравится, теще нужно его полюбить, заявила Роза Сябитова.

Главная сваха страны рекомендует не зацикливать внимание на совместном либо раздельном проживании. Основой счастливой семьи являются любящие и мудрые родители. С такими родственниками даже самый нерадивый зять будет относиться хорошо к своим теще и тестю.

Если у тещи нет мудрости и смелости, включается так называемая «родовая память у мужчин», говорит Сябитова. Когда родители супруги его не принимают, зять должен обязательно на себя взять ответственность за семью, при этом не спорить, а самостоятельно принимиать решения.

По мнению Розы, в такой ситуации мужчина должен проявить принципиальность. При этом ни в коем случае не нужно запрещать общаться жене с родителями.