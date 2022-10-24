Телеведущий Дмитрий Дибров обнародовал правду о подставном популярном шоу на Первом канале

Шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале на самом деле оказалось подставным. Выиграть три миллиона рублей в программе, оказывается, не просто. Даже если даже кому-либо повезет, руководство Первого канала сделает все возможное, чтобы эти деньги никому не достались. По крайней мере, в этом уверен Стас Садальский.

Актеру удалось узнать тайны подставного телешоу во время беседы с коллегой Дмитрием Дибровым. Горькую правду Заслуженный артист РФ обнародовал в своем Телеграм-канале.

Спросил как то подшафе Диброва. Хоть раз кто-нибудь выиграл 3 000 000? Да, говорит мне Дима, лет 16 назад женщина из Троицка и еще муж из Пятигорска ответил на все вопросы! Дибров мне говорит. В финале, когда стало понятно, что сейчас он получит три лимона, мне редактора стали кричать в наушник: «Гаси его!» Гасят, все-таки!!(((( Но на их беду угадал))) Затем позвонил отцу и сказал, мол папа, ты всю жизнь говорил, я идиот, я ответил правильно на все вопросы! Позже купил машину, квартиру, - написал Садальский в Telegram.