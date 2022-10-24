Украинская актриса и певица Галина Безрук подверглась критике из-за жизни в России

Украинская актриса и певица Галина Безрук, которая родилась на Украине (в городе Краматорск), живет в России. В интервью изданию «Газета ру» она рассказала о хейте после начала СВО. Соотечественники тысячами отписываются от нее в социальных сетях, оставляют негативные комментарии, называют «продажной» из-за решения продолжить работу в РФ.

«Не хочу углубляться в эту тему, мои зрители, которые были со мной с моей родины, представляете, как они реагируют, что я нахожусь там, где я сейчас нахожусь. От меня отписываются тысячами. Те проклятия, которые мне регулярно шлют, даже не читаю. Просто когда вижу первое слово, то сразу блокирую. Не разбираюсь даже, у меня нету времени каждому критику объяснять сложившуюся ситуацию. Если пошевелить мозгами, то понятно, почему нахожусь здесь. Кто мой супруг и ребенок, какой национальности. Я не выбираю сейчас родину, я выбираю семью - самых близких мне людей», — заявила артистка.

Безрук также добавила, что после 24 февраля ее жизнь изменилась. Галина, например, перестала заниматься спортом. У нее нет на это лишних сил. Жизненную энергию знаменитость восполняет во время спектакля, стараясь сохранить до следующего выступления.