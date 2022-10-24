Украинская актриса и певица Галина Безрук подверглась критике из-за жизни в России

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Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»
Китайские ученые сообщили, что термоядерный реактор HL-2M Tokamak, запущенный в 2021 году в Сычуани, приблизился к запуску самоподдерживающейся
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Советский актер Савелий Крамаров в 70-е годы был очень популярен. Амплуа весельчака и шутника он приобрел благодаря работе в «Джентльменах удачи»,
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В ВОЗ ( Всемирная организация здравоохранения ) назвали главную причину, от которой до 2030 года в мире будут массово умирать люди. И COVID-19 тут ни
В политическом руководстве России не ставился на обсуждение вопрос об увеличении продолжительности службы в армии. Об этом заявил пресс-секретарь
Пьющие алкоголь люди, которые употребляют много белковой пищи, менее склонны к ожирению. Об этом заявили ученые из Сиднейского университета. В
Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью мобилизованным жителям Невского района и передали их в пункт на
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