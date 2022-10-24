Верка Сердючка спела переделанную песню «Dancing Lasha Tumbai» на концерте в Варшаве

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выступил в Варшаве со своим концертом. 49-летний артист в том числе спел свой популярный хит «Dancing Lasha Tumbai».

Однако он исполнил песню с официально переделанной строчкой «Russia Goodbye». Фото с данного выступления Андрей Данилко опубликовал в своем микроблоге в соцсети.

Напоминаем, что композиция в свое время вызвала скандал на международном песенном конкурсе «Евровидение-2007», где Верка Сердючка заняла второе место. Некоторым российским слушателям показалось, что строчка в композиции «Lasha Tumbai» звучит как «Russia Goodbye».

Артист неоднократно этот факт отрицал, но после начала спецоперации на Украине решил официально заменить эту строчку.



