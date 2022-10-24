Внук примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал об отношениях с родителями и учебе в США

Никита Пресняков стал гостем музыкального подкаста "МузЛофт" Стаса Ярушина. Очередной выпуск шоу MUZLOFT вышел на RuTube. Внук Аллы Пугачёвой в неформальной обстановке пообщался с ведущим, а также спел несколько своих хитов. Артист исполнил трек Валерия Кипелова "Я свободен".

Музыкант признался, что он не пользуется "заслугами" своих звездных родителей, и в жизни всегда "пробивается" сам. Пресняков также отметил, что испытывает давление из-за популярных родственников.

Рок-певец, который два года учился в США, подрабатывал ассистентом режиссера. В разговоре Пресняков-младший вспомнил несколько забавных случаев, которые с ним произошли в Америке. К примеру, однажды он решил покрасить волосы в черный цвет, так как ему надоело слышать шутки, как он похож на Рона Уизли (героя книг о Гарри Поттере). Еще сын Орбакайте вспомнил, что выступал на разогреве у легендарного коллектива Limp Bizkit. Это выступление он считает "крещением", поскольку на тот момент у его личной группы еще не было "жесткого" материала.