Жена Цекало Дарина Эрвин опубликовала фотографию с полуобнажённой грудью

31-летняя жена Александра Цекало опубликовала новый снимок в своей соцсети. На фотографии Дарина Эрвин (Настоящая фамилия Сапарова) позирует в примерочной магазина.

Девушка предстала перед камерой в расстегнутой светлой рубашке и расклешенных синих джинсах. На фото видна ее полуобнажённая грудь. Также в кадр попала собака породы мальтипу.

Дарина родилась в Казахстане в 1991 году. Девушка у себя на родине работала моделью, а затем переехала в США. Некоторое время пыталась построить карьеру актрисы. Эрвин снималась в эпизодических ролях. Сейчас она увлекается живописью.

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с известным российским продюсером Александром Цекало. Вскоре он сделал предложение молодой избраннице. В 2019 году влюбленные поженились. Свадьбу сыграли в Беверли-Хиллз.