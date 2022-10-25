Шурыгин допустил, что для удара из Белоруссии у ВС России может не хватить сил

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»
Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
Запад будет настаивать на том, чтобы Россия отказалась от Крыма и Донбасса. В этом уверен политолог Александр Дугин. Но также он предполагает, что у
Вопреки существующим запретам, Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко) спела на свадебном торжестве во Львове свои хиты на русском языке.
Советский актер Савелий Крамаров в 70-е годы был очень популярен. Амплуа весельчака и шутника он приобрел благодаря работе в «Джентльменах удачи»,
Знаменитый советский фильм "Москва слезам не верит" является классикой мирового кинематографа. Мелодраматическая картина режиссёра Владимира Меньшова
Депутат Государственной Думы России, генерал Андрей Гурулев не видит смысла оборонять Херсон от наступающих ВСУ, если для этого понадобится положить
С ноября пенсионный фонд проведет дополнительные начисления к пенсиям для некоторых категорий граждан, которые определяются либо родом их занятий во
Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью мобилизованным жителям Невского района и передали их в пункт на
Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков
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