Шурыгин допустил, что для удара из Белоруссии у ВС России может не хватить сил

У РФ на данный момент недостаточно сил для того, чтобы зайти на территорию Украины с Белоруссии. В этом уверен военный эксперт Владислав Шурыгин, пишет «Военное дело».

Он отметил, что создавать совместную группировку в Белоруссии необходимо было еще до «военной спецоперации». При этом заходить необходимо было войскам РФ не на Киев, а продвигаться вдоль западной украинской границы в сторону Львова, чтобы перерезать возможность поставок Украине вооружения от Запада.

Но сейчас та группировка, которая формируется в Белоруссии существенно меньше, чем необходимо для того, чтобы начать вторжение и с севера. По оценке Шурыгина, она и на одну пятую по своей численности не соответствует такой задаче.

РФ проводит мобилизацию, но этого пополнения достаточно только для того, чтобы удержать фронт на востоке и юге, но не открыть еще один фронт на севере.

Ранее стало известно о том, что Россия перебрасывает 9 тыс. военнослужащих в Белоруссию. Планируется развернуть в Белоруссии совместную региональную группировку войск общей численностью в 60 тыс. военных.