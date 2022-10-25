Актер Охлобыстин перечислил плюсы от отъезда несогласных с СВО артистов из РФ

Актер кино и телевидения Иван Охлобыстин рассказал о съемках в клипе на новую композицию Акима Апачева. Сценарист нашел для себя еще один плюс того, что многие артисты раскритиковали СВО ВС и уехали из РФ.

По словам звезды «Интернов», благодаря освободившемуся пространству в области шоу-бизнеса на смену «либеральным» деятелям смогли прийти такие артисты, как, например, рок-певец Аким Апачев.

«Как говорится, эта песня "зашла"! Вот теперь новая, правильная, бескомпромиссная, пронзительная композиция способна донести до молодого поколения базовые представления о сегодняшней реальности. Это ведь здорово, так как люди до сих пор не увидели внятной цели у российского государства. НАТО точно уделаем, куда мы денемся! А дальше?», - заявил Охлобыстин.

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