Актриса Анна Кошмал не рассчитывала на то, что сможет получить роль в телесериале «Сваты»

Украинская актриса Анна Кошмал призналась, что даже не рассчитывала на то, что сможет получить роль в популярной комедийном телесериале «Сваты».

Как рассказала молодая артистка, она привыкла получать отказы во время прохождения различных кастингов. Поэтому на кастинге на роль в «Сватах» была уверена, что вместо нее возьмут иную актрису. Об этом Анна рассказала на канале «ЖВЛ» в Ютуб.

«У моих родителей не было времени и денег заниматься моим продвижением в карьере. Я привыкла, что не прохожу кастинги. Была уверена и в тот раз, что утвердят другую актрису», — вспоминает Кошмал.

Однако девушке повезло. Она смогла получить роль, которая принесла ей настоящую известность. Украинская киноактриса сыграла повзрослевшую внучку Женю Ковалеву в пятом, шестом и седьмом сезонах телесериала.