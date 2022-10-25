Автор песен испольнительницы Светланы Лободы Олег Влади намерен подать в суд на Первый канал

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Автор песен испольнительницы Светланы Лободы Олег Влади намерен подать в суд на Первый канал
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Фото из открытых источников

Автор песен украинской исполнительницы Светланы Лободы Олег Влади хочет судиться с Первым каналом. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Автор-исполнитель понял, что он был исключен из титров в программах Первого канала “Пусть говорят”, “Золотой граммофон”, а также “Сегодня вечером”. В эфире передач Светлана Лобода исполняла свои песни, но автор хитов там не фигурировал.

В конечном итоге Влади потребовал стереть записи. Также Олег хочет, чтобы Первый канал выплатил ему 1,5 миллиона за моральную травму и лечение депрессии.

Как отметил автор песен артистки, изначально он планировал решить этот вопрос в досудебном порядке. Мужчина даже написал жалобу на федеральный канал, однако она осталась без ответа. После этого он принял решение обратится в органы суда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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