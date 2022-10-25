Дети из «Ералаша». Как сейчас выглядят актеры и что известно об их судьбе

«Ералаш» — это культовый юмористический журнал, сюжеты которого с 1974 года объединяли целые поколения. Как сложилась судьба актеров, которые свое детство посвятили съемкам.

Анна Цуканова-Котт появилась в программе в далеком 1996 году в возрасте семи лет. На тот момент оан училась в школе с театральным уклоном. Там и была замечена создателем Борисом Грачевским. Позже Анна неоднократно появлялась в эпизодах.

Известный актер Владимир Сычев из сериала "Физрук", начинал карьеру именно с "Ералаша". Позже он стал знаменитым. Актер признался, что период съемок в киножурнале стали для него очень важной частью жизни. Сам же Грачевский стал близким другом и опорой.

Анастасия Сиваева, сыгравгшая Дашу-неформалку в сериале "Папины дочки", в 7 лет выпустилась из модельного агентства Зайцева. Тогда преподавательница посоветовала девочке отправить портфолио на "Мосфильм". Позже она появилась в нескольких эпизодах "Ералаша". Теперь Анстасия знаменитая актриса.

Михаил Казаков прославился ролью Ильи в телесериале "папины дочки". Но он тоже начинал карьеру с юмористической программы, снявшись 21 эпизоде и успешно построив карьеру актера.